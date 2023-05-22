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Camide '28 Mayıs akşamı silahları hazırlayın' kavgası! Küfür ve tehditler havada uçuştu

İSTANBUL Sultangazi Cebeci Camiisinde çekilen ve imama ait olduğu iddia edilen konuşmada "28 Mayıs akşamı silahlarınızı ayarlayın" dediği duyuluyor. Bunun üzerine cami cemaatinden bir kişinin bu sözlere itiraz ettiği ve ardından kavga çıktığı, ve itiraz eden şahsa küfür edildiği görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldı.

İstanbul Sultangazi’de Cebeci Camiinde mikrofondan konuşan bir kişinin sözlerinin yer aldığı video sosyal medyada paylaşıldı. Camii içindeki hoparlörden gelen seste şahsın, "Kardeşim, silahlarınızı hazırlayın. 28 Mayıs akşamı silahlarınızı ayarlayın, benim iki tane silahım ağzına kadar dolu" dediği duyuldu.


Bu sözler üzerine vatandaşların mikrofonla konuşan kişiye itiraz ettiği, camide tartışma çıktığı görülüyor. Bunun üzerine çıkan kavgada cami içinde bazı kişilerin küfrettiği görüldü. Görüntülerde sesi duyulan kişinin ise cami imam olduğu öne sürüldü.

Diyanet İşleri Başkanlığı, İstanbul Sultangazi’deki bir camide imam tarafından yapılan silahlanma çağrısı üzerine soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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