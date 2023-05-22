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POLİTİKA

Kamera arkası görüntüleri de paylaşıldı! Erdoğan'ın gençlerle buluşmasında renkli anlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları tarafından düzenlenen bir etkinliğe katıldı. Erdoğan'ın program öncesi gençlerle fotoğraf çektirdiği anlar ise izleyenler gülümsetti.

Türkiye, 28 Mayıs'ta sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için çalışmalarına devam eden Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları tarafından düzenlenen 'İstanbul Gençlik Pikniği' etkinliğine katıldı.

Gençlerle fotoğraf çektirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, düzenlenen programda gençlerle bir ara gelirken program öncesi gençlerle fotoğraf çektirdi. Erdoğan'ın gençlerle çektirdiği fotoğraf sosyal medyada büyük beğeni toplarken, o anların kamera arkası görüntüleri de paylaşıldı.

Kamera arkası görüntülerinde renkli anlar

AK Parti İzmir Milletvekili ve Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan o anlara ilişki kamera arkası görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Renkli anlar izleyenleri gülümsetirken, Erdoğan videonun sonunda çekilen fotoğraf ile poz verdi.

Paylaşım kısa sürede 500 bin izlenmeyi aşarken, beğeni ve paylaşım yağmuruna tutuldu.

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