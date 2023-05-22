Sinan Oğan'ın kararını önceden duyurdu! BBP lideri Mustafa Destici canlı yayında duyurdu

Cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk turda aldığı 5.17 oyla ikinci tur için kritik bir konuma gelen Sinan Oğan, saat 17:00'de hangi adayı destekleyeceğini duyuracak. Sinan Oğan kararını açıklamadan BBP lideri Mustafa Destici Oğan'ın kararını duyurdu: Oğan, Erdoğan'ı destekleyecek...

Cumhur İttifakı ortağı Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, 14 Mayıs seçimlerinde partisi yüzde 1 oy almasına karşın Meclis'e giremedi. Destici, TGRT Haber canlı yayınında seçim sonuçları ve ikinci tur oylamayla ilgili değerlendirmelerde bulunurken, Sinan Oğan'la ilgili aldığı bilgiyi paylaştı.

ATA İttifakı ortaklarının kendi başlarına karar verdiklerini belirten BBP lideri Destici, "Aldığım bilgilere göre Sinan Oğan, kesinlikle Kemal kılıçdaroğlu'na destek vermeyecek. Sinan Oğan saat 17:00'de kuvvetle muhtemel Cumhur İttifakı'na desteğini açıklayacak." dedi.