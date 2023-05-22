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Samsun'da korkutan kaza kameraya yansıdı! Sanki drift yaptı!

Samsun'da bir otomobilin tırın önünde dönerek refüje çıktığı kaza anı kameralara böyle yansıdı.

Kaza, Canik ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 44 AY 205 plakalı otomobilin sürücüsü yolun sağ şeridinde seyir halindeyken şerit değiştirmek istedi. Şerit değiştirdiği sırada sol şeritteki 19 AED 591 plakalı tırı fark etmeyen sürücü ölümden döndü. Tır ile çarpışan otomobil yolda bir tur döndükten sonra refüje çarparak durabildi. O anlar, bir araç kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Yürekleri ağza getiren kaza maddi hasarla atlatıldı.

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