Canlı yayında fenalaşan Erdoğan, artık ikramları kabul etmiyor! Bilal Erdoğan vermeyince suyu içmedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim öncesi vatandaşın ikramlarını geri çevirmediği için canlı yayın sırasında rahatsızlanmış ve herkesi korkutmuştu. Artık ikramları kabul etmeyen Erdoğan'ın sosyal medyaya yeni bir görüntüsü düştü. Görüntüde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine verilen suyu önce kabul etmediği, aynı suyu Bilal Erdoğan verince kabul ederek içtiği görüldü.

Sosyal medyaya düşen bir görüntü konuşulmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikinci tur seçim çalışmaları kapsamında 21 Mayıs günü MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile birlikte deprem bölgesine gitti. Erbakan ile yan yana oturan Erdoğan'a, arka sıradan bardakta su gönderildi.

Bilal Erdoğan'ı görünce kabul etti

Erdoğan'ın yakın koruma müdürü Muhsin Köse tarafından uzatılan bir bardak suyu almaması dikkat çekti. Koruma Müdürü Köse daha sonra aşnı bardağı Bilal Erdoğan'a verdi. Erdoğan arkasını dönüp bardağı uzatanın Bilal Erdoğan olduğunu görünce suyu kabul etti.

Canlı yayında rahatsızlanmasına neden oldu

Erdoğan’ın bu hareketi “güvenlik önlemi” olarak yorumlandı. Erdoğan, 26 Nisan akşamı Kanal 7 ile Ülke TV’nin ortak yayınına katılmış, yayın esnasında Erdoğan fenalaşmış ve yayın birden kesilmişti. Erdoğan'ın mide rahatsızlığı geçirdiği ve bunun nedeninin de seçim çalışması için gittiği yerlerde vatandaşların ikramlarını kırmayarak yemesi olduğu açıklanmıştı. Erdoğan7ın bu kampanya döneminde aynı şeyi yaşamamak için dikkatli davrandığı belirtiliyor.