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Kartal'da Başsavcı’ya mektup iletmek isteyen şahıs boynuna silah dayadı

Kartal Anadolu Adalet Sarayı’nda Başsavcı’ya mektup iletmek isteyen bir şahıs silahı boynuna dayadı ve intihar girişiminde bulundu. Şahıs daha sonra gözaltına alındı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’nın E Blok Protokol girişine gelen ve kimliği henüz belirlenemeyen bir vatandaş Başsavcı'ya mektubunun iletilmesini istediğinin söyleyerek havaya bir el ateş etti. Silahı daha sonra boynuna dayayan şahıs elindeki mektubu yere bıraktı. Şahıs, “Bu mektubu okuyacak. Ailem için Başsavcı okuyacak” diye bağırdı. Güvenlik ekiplerinin sakinleştirdiği şahıs daha sonra gözaltına alındı.

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