Fatih Portakal'dan 'oyumu tekrar Erdoğan'a vereceğim" diyenlere hakaret! 'Kör cahillik bu...'

Sözcü TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, kendi Youtube kanalında yaptığı yayında 28 Mayıs'taki ikinci tur oylamada oyunu Recep Tayyip Erdoğan'a vereceğini söyleyenlere "kör cahil" dedi.

Fatih Portakal Sözcü TV Ana Haber'in dışında kendi Youtube kanalında da programlarına devam ediyor. Portakal, son yayınında ikinci turda oyunu tekrar Erdoğan'a vereceğini söyleyen insanlara "Kör cahil, bu insanı aydınlatamazsınız" diyerek büyük bir skandala imza attı.

Bunlara 'kör cahil' diyorum, aydınlatamazsınız!

Fatih portakal kendi yayınında "Gideceğim tekrar oyumu severek isteyerek (Erdoğan'a) vereceğim diyor. İşte bunu anlamak mümkün değil. işte ben buna kör cahil diyorum. Bu insanı aydınlatamazsınız. Alamayacağı TOGG'un önüne yatan öpen bir insan. Onu aydınlatamazsın. O TOGG'u alamaz çünkü parası yok." ifadelerini kullandı.

"Param var ama ben TOGG almam çünkü..."

"Ben TOGG alabilirim, param var" diyen Fatih Portakal, "Ben giderim alabilirim ama almam. Neden? Çünkü ne servisi var ne bilmem nesi var. Ama o alamayacağı TOGG'un önüne yatıp onu öpebiliyor. Bu insanı nasıl buna ikna edebiliyor bugünkü yöneticiler veya muhalefet nasıl kendi yanına çekemiyor bunun araştırılması lazım" dedi.