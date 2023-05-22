Adana'da panelvan sulama kanalına uçtu: 3 kişi öldü!

ADANA'nın SEYHAN ilçesinde bir panelvanın sulama kanalına devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen panelvan, Gökçeler Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki sulama kanalına devrildi.

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğinde görevli dalgıç polislerce araçtan çıkarılan 3 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenazeler, kimlik tespiti ve otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polisin incelemesinin ardından panelvan, vinçle sudan çıkarıldı.