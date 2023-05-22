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Bakan Akar'dan Kayserispor'un Yunan stoperine büyük sürpriz!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayserispor ziyareti sırasında takımın Yunan stoperi Dimitrios Kolovetsios'a bir sürpriz yaptı. Akar, cep telefonundan aradığı Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile görüştürdü. İki Bakan’ın telefon görüşmesi sırasında renkli anlar da yaşandı.

Akar, cumartesi günü Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor’u ziyaret etti. Spor Toto Süper Lig'in 35’inci haftasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor maçı öncesinde tesislere giden Akar'ı Kulüp Başkanı Ali Çamlı, Teknik Direktör Çağdaş Atan ve futbolcular karşıladı.

Oyunculara başarı dileklerini ileten Akar, takımın kaptanı Yunan stoper Dimitrios Kolovetsios'a ise bir sürpriz yaptı. Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos'u cep telefonundan arayan Akar, Yunan futbolcu ile Bakan Panagiotopoulos'u görüştürdü.

Akar'ın görüşme sırasında Kayserispor'un ligdeki başarılarını ifade ederek, Avrupa'da da aynı başarıları sergileyeceğine yönelik inancını belirtmesi üzerine Panagiotopoulos da Kayserispor’a başarı dileklerini iletti.

Yunan futbolcu Kolovetsios'un da görüşmeden dolayı teşekkür ettiği Bakan Akar, "Sporcular bir anlamda barış elçileridir. Siyaset dışında birebir konuşarak görüşerek ilişkileri gayet güzel hale getiriyor, yumuşatıyorlar. Bu manada futbolcu arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Birliğimizi, beraberliğimizi, ilişkilerimizi desteklemek bakımından fırsatlar veriyorlar" diye konuştu.

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