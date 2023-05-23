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SEÇİM

Sinan Oğan'ın o sözleri yeniden gündem oldu! "HÜDA-PAR’la aynı sandığa bir ülkücüyü kessen girmez"

ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, ikinci tur oylamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı. Bunun ardından Sinan Oğan'ın ilk tur seçim öncesi MHP ve HÜDA PAR'la ilgili sözleri yeniden gündem oldu.

Sinan Oğan'ın ikinci tur oylamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklamasının ardından seçim öncesi sözleri tekrar dolaşıma girdi. Fatih Altaylı', Oğan'ın 13 Mart'ta katıldığı bir programda HÜDA PAR ile ilgili ifadelerinin yer aldığı videoyu "Kulağımla duymuş olmasam inanmazdım ama yine de şaşırdım diyemem" notuyla paylaştı.

Bir ülkücüyü kessen HÜDA PAR'la aynı sandığa girmez

Fatih Altaylı'nın "HÜDA PAR'dan ötürü MHP'den size kayma olacağını mı düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine Sinan Oğan, "Çok büyük oranda kayma olacak. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. HÜDA-PAR’la aynı sandığa bir ülkücüyü kessen girmez, olmaz o. HÜDA-PAR’la yan yana durmaz bir Türk milliyetçisi!" demişti. 

Türk bayrağındaki Türk ismini çıkartmayı...

Oğuzhan Uğur'un YouTube'ta sunduğu Mevzular Açık Mikrofon programına katılan Oğan'a "Devlet Bahçeli şuan yanınızda olsa ona ne söylemek istersiniz?" sorusu yöneltilmişti. Oğan, "Türk bayrağındaki Türk ismini çıkartmayı teklif eden HÜDA-PAR'la Türk milliyetçileri nasıl yan yana gelir" yanıtını vermişti.

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