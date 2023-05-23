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POLİTİKA

Meral Akşener, HÜDA PAR'a ağzını bozdu! 'Dangalak, seni sahiplendirelim! Küfür edeceğim şimdi...'

HÜDA PAR'ın Meclis'e girmesinin ardından parti programındaki 'kadınların sahiplendirilmesi' vaadiyle ilgili tartıma sürüyor. Bekar kadınları sahiplendireceğiz' diyen HÜDA PAR'a tepki gösteren İYİ Parti Lideri Meral Akşener, "Dangalak, seni sahiplendirelim" dedi.

Habertürk'te Serap Belet, Kürşad Oğuz ve Hülya Hökenek'in sunduğu Seçim 2023 programına konuk olan İYİ Parti Lideri Meral Akşener, 'Bekar kadınları sahiplendireceğiz' diyen HÜDA PAR'a tepki gösterdi.

Bu sözlere çok sinirlenen Akşener, "Sahiplendirmek ne demek ya. Küfür edicem şimdi. Dangalak diyeyim. Seni sahiplendirelim" ifadelerini kullandı.

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