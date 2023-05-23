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İlber Ortaylı, gizli gizli sigara içen Celal Şengör'ü karısı Oya'ya şikayet etti! O anlar kahkaha attırdı

Prof. Dr. İlber Ortaylı, yakın arkadaşı Prof. Dr. Celal Şengör'ü karısı Oya Şengör'e ispiyonladı. Celal Şengör'ün gizli gizli sigara içtiğini anlatan İlber Hoca'nın, "Valla pasta yemesine karışmam da..." diye eklemeyi ihmal etmemesi dikkat çekti.

Yaptıkları televizyon programları ile izlenme rekorları kıran Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Prof. Dr. Celal Şengör'ün Azerbaycan ziyaretinden gülümseten görüntüler gelmeye devam ediyor.

Görüntülerde Celal Şengör'ün eşi Oya'yı arayan İlber Ortaylı, Celal Şengör'ün gizlice sigara içtiğini söyledi. Ardından da fazla kilolarıyla başı dertte olan Celal Şengör'ün pasta yediğini söylemeyi de ihmal etmedi.

Gülüşmelerin yaşandığı o anlar kameralara yansırken görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

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