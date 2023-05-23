'Ben eski kaşarım' diyen Cübbeli Ahmet Hoca: 'Biz şeriatçıyız, ne demokratı ya'

Cübbeli Ahmet Hoca, kendisiyle uğraşanlara, "Ben eski kaşarım, cevizsiz yiyenin midesine dokunurum" diye gözdağı veren Cübbeli Ahmet Hoca, 'demokrat' olmaya da karşı çıkıp, "De demokratı biz şeriatçıyız" dedi.

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, son vaazında yine tartışma konusu olacak çıkışlara imza attı. Kendisiyle uğraşanlara, "Ben eski kaşarım, benimle uğraşanlar dikkat etsin" diye gözdağı veren Cübbeli Ahmet Hoca, kendisi için "Ne demokratı ben şeriatçıyım" dedi.

Seçimde oy kullanmamanın en kötüye oy vermek anlamına geleceğini belirten Cübbeli Ahmet Hoca, "Seçimde o vermeyen en kötü kimse ona oy vermiştir. En kötü HDP ise gitmiş HDP ise HDP'ye oy vermektir. Bunu ben efendi hazretlerinden kaç kez duydum. Yattığın yerden HDP'ye oy vermiş olma tehlikesi çıkıyor karşına." dedi.

Biz şeriatçıyım ne demokratı ya!

"Ben demokratım" demenin tehlikeli olduğunu vurgulayan Cübbeli Ahmet Hoca, "Ben demokratım, şuyum buyum, tehlike. Biz şeriatçıyız elhamdülillah. Ne demokratı ya!" ifadelerini kullandı.

Ben eski kaşarım, benimle uğraşmayın!

"Eski kaşarlardan ben kaldım" diyen Cübbeli Ahmet Hoca, "Eski kaşar tehlikelidir, cevizsiz yenmez ha! Kiminin midesine iyi gelmez bu eski kaşarlar. Onun için benden rahatsız olanlar olabilir. Ama benimle uğraşmayı denemesinler. Ben eski kaşarım diyorum sana bak, mideyi bozarız yani" ifadelerini kullandı.