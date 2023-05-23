Ekrem İmamoğlu 'Ülkücülük nedir bilirim dedi Bahçeli'nin basın danışmanı Yıldıray Çiçek paylaştı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı televizyon programında "Ben ülkücülük nedir bilirim. Rahmetli ülkücü bir amcanın yeğeni olarak yetiştim" dedi. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin basın danışmanı Yıldıray Çiçek, "PKK'lı Demirtaş'ın çizgisini beğenmekten, 3 hafta önce PKK'lı Demirtaş'a Van'dan selam söylemekten konu nasıl Ülkücü olmaya geldi?" diye sondu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sözcü TV'ye konuk oldu, seçim sürecini ve ikinci tura yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Çocukken okuduğu Dede Korkut Destanı ve Oğuz Kağan Destanı'na atıfta bulunan İmamoğlu, "Ben ülkücülük nedir bilirim. Rahmetli ülkücü bir amcanın yeğeni olarak yetiştim" şeklinde konuştu.

İmamoğlu'nun gündem olan sözleri MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin basın danışmanı Yıldıray Çiçek eleştirdi.

Twitter hesabından İmamoğlu'nun son açıklamaları ile daha önce Demirtaş'ın çizgisini beğendiği sözlerin yer aldığı videoyu paylaşıp altına da "PKK'lı Demirtaş'ın çizgisini beğenmekten, 3 hafta önce PKK'lı Demirtaş'a Van'dan selam söylemekten konu nasıl Ülkücü olmaya geldi?" yorumunu yazdı.