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Özlem Gürses terör cevabını duyunca yayını terk etti

Kamuoyu Araştırmacısı Hilmi Daşdemir, Gazeteci Özlem Gürses ile canlı yayında terör tartışması yaşadı. Gürses Hilmi Daşdemir'in sözlerini bitirmesini beklemeden apar topar yayını terk etti.

Kamuoyu Araştırmacısı Hilmi Daşdemir, Avukat Serkan Toper, Posta Gazetesi Yazarı Murat Çelik, Gazeteci Özlem Gürses ve tv100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel; TV100'de yayınlanan Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık'ın konuğu olmuş ve gündemi değerlendirmişti.

Seçimin yansımalarının değerlendirildiği programın sonunda Kamuoyu Araştırmacısı Hilmi Daşdemir ile Gazeteci Özlem Gürses arasında terör polemiği yaşandı. 

Gazeteci Özlem Gürses'in toplumsal barışı zedeleyici bir konuşma yapılmaması konusundaki isteğine Kamuoyu Araştırmacısı Hilmi Daşdemir,
PKK'nın dağ kadrosunun Kılıçdaroğlu için yaptığı destek açıklamalarını neden eleştirmediğini sorunca Gürses hızlıca yayını terk etti.

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