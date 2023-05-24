Ekrem İmamoğlu ile pazarda karşılaşan kadın 'Her yeri pahalı ettiniz' ettiniz dedi! Olay diyalog....

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, pazar yeri ziyareti sırasında bir vatandaş ile pahalılık konusunu konuştu. Kadının ''Her yeri pahalı ettiniz" dediği İmamoğlu, "Ekonomiyi ben yönetmiyorum. Hükümet yönetiyor" deyince kadın, "Olsun biz hükümetimizden memnunuz" cevabı verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, pazar ziyaretlerini sürdürüyor. İmamoğlu, gezisi sırasında 'Her yeri pahalı ettiniz' diyen bir vatandaşla konuştu.

'Kim etti' diye soran İmamoğlu, 'Ben ekonomiden sorumlu değilim' dedi. Vatandaş ise 'Her şey çok güzel olacak dediniz ama görüyorsunuz ekonomiyi' yanıtını verdi.

'Ben ekonomiyi yönetmiyorum, hükümet yönetiyor' diyen İmamoğlu'na vatandaş, 'Hükümetimizden çok memnunuz, Allah başımızdan eksik etmesin' dedi. İmamoğlu ise 'kendini kandırma' diye tepki gösterdi.