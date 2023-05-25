Kılıçdaroğlu'nun HÜDA PAR sözlerine Bahçeli'nin danışmanı Yıldıray Çiçek'ten videolu yanıt

HÜDA PAR'ın Anayasa'nın ilk dört maddesini değiştireceğini söyleyen Kılıçdaroğlu'na yanıt veren Bahçeli'nin basın danışmanı Yıldıray Çiçek, 2015 yılında terör örgütü PKK'ya yakın olmakla itham edilen kanala konuk olan Kılıçdaroğlu'nun "Anayasanın ilk maddelerini değiştirelim" dediği videoyu paylaştı.

Millet ittifakı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuk olduğu BaBaLa TV'de HÜDA Par üzerinden rakibi cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı.

Kılıçdaroğlu, "HÜDA PAR diyor ki, ‘Anayasanın ilk dört maddesini değiştireceğim.’ Biz karşıyız. Merak ettiğim, acaba Sayın Erdoğan; işbirliği yaptığına göre, aynı görüşte mi, değil mi?” dedi.

Kılıçdaroğlu'nun suçlamalarına MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin basın danışmanı Yıldıray Çiçek, sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu'nun 2015 yılında terör örgütü PKK'ya yakınlığıyla bilinen İMC kanalına konuk olduğu programda, Anayasa'nın değiştirilemez maddelerinin değiştirilemez maddelerine sıcak baktığını söylediği anları paylaştı.