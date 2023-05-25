BIST 4.461
DOLAR 19,92
EURO 21,43
ALTIN 1.256,69
DÜNYA

2 bin kilometre menzile sahip! İran, dördüncü nesil balistik füze tanıttı

İRAN, 2 bin kilometre menzile sahip Hayber (Hürremşehr-4) adlı dördüncü nesil yeni balistik füzesini tanıttı.

İran Savunma Bakanlığı sabah saatlerinde başkent Tahran’da düzenlediği programda 2 bin kilometre menzilli ve bin 500 kilo ağırlığında savaş başlığına sahip Hayber (Hürremşehr-4) adlı orta menzilli 4’üncü nesil yeni balistik füzesini tanıttı.

Birçok üst düzey askeri yetkilinin katıldığı programda konuşan İran Savunma Bakanı Muhammed Rıza Aştiyani, Hayber (Hürremşehr-49) adlı balistik füzenin hipergolik yakıt ile çalıştığını belirterek, geliştirilen bu yeni füzenin İran füzeleri içerisindeki en ağır savaş başlığı taşıma kapasitesine sahip olduğunu söyledi.

Aştiyani ayrıca füze başlığının 4 metre uzunluğunda bir tondan fazla patlayıcı taşıyabilme kapasiteli, şu ana kadar üretilmiş en büyük ve en etkili savaş başlıklarından biri olduğunu ifade etti.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Babala TV'de Kılıçdaroğlu'na söyledi Yiğit Bulut 'helal olsun' diyerek paylaştı
Babala TV'de Kılıçdaroğlu'na söyledi Yiğit Bulut 'helal olsun' diyerek paylaştı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "kayyum ataması" açıklaması! Belediyelere kayyum nasıl atanacak?
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "kayyum ataması" açıklaması! Belediyelere kayyum nasıl atanacak?
Kılıçdaroğlu'nun HÜDA PAR sözlerine Bahçeli'nin danışmanı Yıldıray Çiçek'ten videolu yanıt
Kılıçdaroğlu'nun HÜDA PAR sözlerine Bahçeli'nin danışmanı Yıldıray Çiçek'ten videolu yanıt
Aç kalan iki ayı bahçesine dadandı: O anları kayıt altına aldı, ayıları böyle kovdu!
Aç kalan iki ayı bahçesine dadandı: O anları kayıt altına aldı, ayıları böyle kovdu!
Mezbahadan kaçan dana emlakçıya girdi! O anlar kameraya böyle yansıdı!
Mezbahadan kaçan dana emlakçıya girdi! O anlar kameraya böyle yansıdı!
Bir anda alevler içinde kaldı! Kadıköy'de işçinin elektrik akımına kapıldığı anlar kamerada
Bir anda alevler içinde kaldı! Kadıköy'de işçinin elektrik akımına kapıldığı anlar kamerada
"Selahattin Demirtaş'ın serbest kalmasını istiyorsanız bize katılacaksınız" sözüne cevap verdi
"Selahattin Demirtaş'ın serbest kalmasını istiyorsanız bize katılacaksınız" sözüne cevap verdi
Kocaeli'de çarşı karıştı! Şehrin göbeğinde gruplar birbirine girdi, o anlar saniye saniye kamerada!
Kocaeli'de çarşı karıştı! Şehrin göbeğinde gruplar birbirine girdi, o anlar saniye saniye kamerada!
Ümit Özdağ'dan 'İçişleri Bakanı olacak' iddiasına cevap! 'Ben isterim ama Altılı Masa...'
Ümit Özdağ'dan 'İçişleri Bakanı olacak' iddiasına cevap! 'Ben isterim ama Altılı Masa...'
Türkiye'yi sarsan vahşet: 5 kişilik cinayet zincirinde yeni gelişme! Öldürüp tarlaya gömmüş...
Türkiye'yi sarsan vahşet: 5 kişilik cinayet zincirinde yeni gelişme! Öldürüp tarlaya gömmüş...
Muayene olmaya gelenler hayran kaldı! Defne Devlet Hastanesi böyle görüntülendi
Muayene olmaya gelenler hayran kaldı! Defne Devlet Hastanesi böyle görüntülendi
Düzce'de seyir halindeki otomobilin lastiği fırladı!
Düzce'de seyir halindeki otomobilin lastiği fırladı!