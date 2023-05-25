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SEÇİM2023

Babala TV'de Kılıçdaroğlu'na söyledi Yiğit Bulut 'helal olsun' diyerek paylaştı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, sosyal medya hesabından BaBaLa TV'ye konuk olan Kılıçdaroğlu'na HDP ile işbirliği yapma çağrısı yönelten bir gencin videosunu paylaştı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cumhurbaşkanlığı ekonomi politikaları kurulu üyesi Yiğit Bulut, video paylaştı.

Millet ittifakı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuk olduğu BaBaLa TV'de Kılıçdaroğlu'na HDP eleştirisi yönelten gencin sözlerini paylaştı. 

Paylaşımın altına "Helal olsun Merak etme kardeşim BÜYÜK TÜRK MİLLETİ VAROLDUKÇA BU ÜLKEYİ kimse terör örgütüne ve uzantılarına bırakmayacak!! En başta SEN VE SENİN GİBİ TÜRK GENÇLERİ VAR" ifadelerine yer verdi.

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