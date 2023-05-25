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Tesettürlü kadınları kovan işletmenin tüm izinleri iptal edildi

ÜSKÜDAR Kuzguncuk'taki Asude Çay Evi'nde yaşananlar sosyal medyada büyük tepki çekti. Çay evinin sahibi, tesettürlü kadınları 'Kalkın buradan, gidin' diyerek kovdu. O çay evinin işletme ruhsatı belediye tarafından iptal edildi.

İstanbul Kuzguncuk'ta bulunan Asude Çay Evi'nde oturan genç kadın, tesettürlü olduğu için işletme sahibi tarafından mekandan kovuldu. Mağdur kadın, işletme sahibi Murat A.'nın kendisine 'Kalkın buradan, gidin! Hadi!' diyerek bağırdığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Skandal olay sonrası Türkiye ayağa kalkarken işletmeci Murat A. da gözaltına alındı. Olaya ilişkin paylaşımda bulunan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, işletmeye verilen tüm izinlerin iptal edildiğini duyurdu.

Olay anına ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan mağdur kadın, başına gelenleri şu sözlerle anlattı:

"Dilenci sandığı kişi benim"
"Gittik çayımızı içtik dediği gibi bir sorun yaşamadık biraz uzun oturunca ayaklarım uyuştu elimde bardakla ayağa kalktım ama konuşmaya devam ediyoruz. Arkamdan bir adam bana doğru gelince hepimiz kendisine döndük. Beni kastederek bir sorun olup olmadığını sordu kızlara kardeşimde niyetini anlayıp ne için geldiğini sordu. Adam dilencileri oraya almadığını söyledi. Bakın dilenci sandığı kişi benim.

Bu mecrada bir kere bile siyasi paylaşım yapmadım fakat ben bu zihniyet yüzünden olması gereken yaşımda okul hayatıma devam edemedim. Sosyal statüde hep sınıfta kaldım. Sokakta yürürken laf atan, bakışlarıyla konuşan insanlar yerimin burası olmadığını hep hatırlattı."

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