Ekrem İmamoğlu ile pazarcı esnafının HDP kavgası görüntülendi sen ahlaksızsın

Bayrampaşa Perşembe Pazarı'nda pazar esnafı ile İBB Başkanı İmamoğlu arasında HDP ile işbirliği eleştirisi üzerine tartışma çıktı. Videoyu paylaşan yazar Zafer Şahin, esnafın ifadesi alınmak üzere karakola götürüldüğünü yazdı.

HDP ile ortaklık eleştirisi Millet ittifakı ortaklarının peşini bırakmıyor.

Seçim çalışmaları kapmasında Bayrampaşa'da pazarı gezen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sıkıntılı anlar yaşadı.

Pazar esnafının HDP ile ortaklığa sert tepki göstermesi üzerine İmamoğlu'nun vatandaşa “sen ahlaksızın, terbiyesizin tekisin" diyor.

Vatandaş ta "aynısını sana iade ediyorum" diyerek karşılık veriyor. Bunun üzerine İmamoğlu da "edepsiz" yanıtını veriyor.

Şahin, tartışmanın yaşandığı anları ve esnafın gözaltına alınma görüntülerini "Yer Bayrampaşa Perşembe Pazarı..Pazar esnafı ve İBB Başkanı İmamoğlu arasında HDP ile işbirliği eleştirisi üzerine tartışma çıkıyor.. Esnaf ifadesi alınmak üzere karakola götürülüyor." notunu düşerek paylaştı.