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DÜNYA

Havada panik anları! Uçağın kapısını açtı, yolcular ölümden döndü! Dehşete düşüren anlar kamerada

GÜNEY KORE’de uçuş sırasında acil çıkış kapısını açan bir yolcu, inişin güvenli bir şekilde gerçekleşmesinin ardından polis tarafından gözaltına alındı.

Güney Kore’de Jeju Adası'ndan havalanan Asiana Havayollarına ait yolcu uçağında bir kişi, inişe yakın bir sırada acil çıkış kapısını açtı. Uçağın kapısı açık şekilde Daegu Uluslararası Havalimanına güvenli bir şekilde iniş yaptığı belirtildi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, 194 yolcunun bulunduğu uçaktaki bazı yolcuların solunum problemi yaşadığı ve hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Güney Kore resmi haber ajansı, 30’lu yaşlardaki erkek yolcunun uçağın iniş yapmasının ardından polis tarafından gözaltına alındığını duyurdu.
Hava yolu şirketi olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

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