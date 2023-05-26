BIST 4.485
DOLAR 19,99
EURO 21,50
ALTIN 1.256,02
GÜNCEL

Kılıçdaroğlu'nun erişim engeli çıkarttığı 'montaj' video için yeni karar montaj değil caps

Terör örgütü PKK elebaşlarının Millet ittifakı adayı Kılıçdaroğlu'na verdiği desteğe gönderme yapan 'montaj' videoya getirilen erişim engeli kararına yapılan itirazı mahkeme kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri kampanyasında Kılıçdaroğlu için hazırlanan montaj video konuşulmaya devam ediyor.

HDP ve terör örgütleriyle işbirliği içinde olmakla suçlanan Millet ittifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisi için yapılan montaj videoya tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu, avukatı aracılığıyla mahkemeye başvurarak Twitter'da "zihni çakır" adlı hesabın paylaştığı videoya erişim engeli kararı çıkarttı.

Hesabın sahibi ise harekete geçerek karara montaj değil caps olduğu gerekçesiyle avukatı vasıtasıyla itiraz etti ve itirazı kabul edildi. Mahkeme “erişim engeli” kararını iptal etti. Söz konusu hesap, kararın belgesini ve tartışmalara neden olan videoyu paylaştı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
ATM'de sıra bekleyen kadınlar yumruklu kavgaya tutuştu
ATM'de sıra bekleyen kadınlar yumruklu kavgaya tutuştu
Milletvekili seçilemeyen adaya sakladığı posterini gösterince duygu dolu anlar yaşandı
Milletvekili seçilemeyen adaya sakladığı posterini gösterince duygu dolu anlar yaşandı
Togg şampiyon atlarla yarıştı
Togg şampiyon atlarla yarıştı
Edirne'de küçük kıza taciz iddiası: Şahıs tutuklandı
Edirne'de küçük kıza taciz iddiası: Şahıs tutuklandı
Eyüpsultan’da damperi açılan hafriyat kamyonu üst geçide çarptı
Eyüpsultan’da damperi açılan hafriyat kamyonu üst geçide çarptı
Ekrem İmamoğlu'ndan bomba iddia! HÜDA PAR'lılar kriz çıkarmasın diye Milletvekili yemin töreni ertelendi
Ekrem İmamoğlu'ndan bomba iddia! HÜDA PAR'lılar kriz çıkarmasın diye Milletvekili yemin töreni ertelendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sayın Kılıçdaroğlu bunu ispatlayamazsan namertsin
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sayın Kılıçdaroğlu bunu ispatlayamazsan namertsin
Bayrampaşa'da feci kaza kamerada: Yaşlı kadın hafriyat kamyonunun altında kaldı
Bayrampaşa'da feci kaza kamerada: Yaşlı kadın hafriyat kamyonunun altında kaldı
"Hasarlı bina çöktü" ihbarı polisi alarma geçirdi
"Hasarlı bina çöktü" ihbarı polisi alarma geçirdi
İstinyePark’ta yangın çıktı
İstinyePark’ta yangın çıktı
Karlıova’da korkutan yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı
Karlıova’da korkutan yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı
Ekrem İmamoğlu ile pazarcı esnafının HDP kavgası görüntülendi sen ahlaksızsın
Ekrem İmamoğlu ile pazarcı esnafının HDP kavgası görüntülendi sen ahlaksızsın