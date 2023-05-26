Kılıçdaroğlu'nun erişim engeli çıkarttığı 'montaj' video için yeni karar montaj değil caps

Terör örgütü PKK elebaşlarının Millet ittifakı adayı Kılıçdaroğlu'na verdiği desteğe gönderme yapan 'montaj' videoya getirilen erişim engeli kararına yapılan itirazı mahkeme kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri kampanyasında Kılıçdaroğlu için hazırlanan montaj video konuşulmaya devam ediyor.

HDP ve terör örgütleriyle işbirliği içinde olmakla suçlanan Millet ittifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisi için yapılan montaj videoya tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu, avukatı aracılığıyla mahkemeye başvurarak Twitter'da "zihni çakır" adlı hesabın paylaştığı videoya erişim engeli kararı çıkarttı.

Hesabın sahibi ise harekete geçerek karara montaj değil caps olduğu gerekçesiyle avukatı vasıtasıyla itiraz etti ve itirazı kabul edildi. Mahkeme “erişim engeli” kararını iptal etti. Söz konusu hesap, kararın belgesini ve tartışmalara neden olan videoyu paylaştı.