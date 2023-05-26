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Edirne'de küçük kıza taciz iddiası: Şahıs tutuklandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

EDİRNE'de bir markette alışveriş yapan küçük kızı taciz ederken kameralara yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İddialara göre, Barutluk Mahallesi'nde bir markette alışveriş yapan küçük çocukların yanından geçen 27 yaşındaki A.C.K., küçük kızı taciz etti. Şoka giren çocuk, durumu market görevlerine ve ailesine anlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen aile, sinir krizi geçirdi. Ailenin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan araştırmalar neticesinde şüphelinin Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde yaşayan A.C.K. (27) adlı kamyon şoförü olduğu belirlendi. Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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