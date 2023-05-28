İstanbul'da CHP'li ve AK Parti'li okul görevlileri arasında "rozet" tartışması! 'Kalp işareti'ne itiraz...

İSTANBUL Beylikdüzü'ndeki bir okulda CHP'li ve AK Parti'li okul görevlileri arasında "rozet" tartışması yaşandı. CHP'lilerin yakalarına, üzerinde kalp resmi bulunan rozet takmasına AK Parti'li okul görevlileri tepki gösterdi. Tutanak tutuldu.

Beylikdüzü'ndeki bir okulda CHP'li ve AK Parti'li okul görevlileri arasında "rozet" tartışması yaşandı. Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Dr. Ayla Savaş Ortaokulu'nda görevli CHP'lilerin yakalarına, üzerinde kalp resmi bulunan rozet takmasına AK Parti'li okul görevlileri tepki gösterdi.

CHP'lilerin rozetlerini çıkarmak istememesi üzerine iki grup arasında tartışma başladı. Bu sırada ilçedeki okulları gezen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Dr. Ayla Savaş Ortaokulu'na geldi. Başkan Çalık'ın beraberindekiler de yaşanan tartışmaya dahil oldu. AK Parti'li okul görevlileri, Çalık ve beraberindekiler hakkında polise şikayette bulundu.