Cumhurbaşkanı Erdoğan oy kullanırken bağırdı! Erdoğan 'ne oluyor' diye sordu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oyunu kullandıktan sonra sandık bayından ayrılırken, okulun içinde bir vatandaşın bağırması dikkat çekti. Erdoğan yanındaki İstanbul İl Başkanı ile Koruma Müdürü'ne 'ne oluyor' diye sordu.

Cumhur İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı da olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk turda olduğu gibi ikinci turda da İstanbul Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulu'nda oy verdi. Okuldan gelen görüntülerde Erdoğan okuldan ayrılmak üzere iken bir vatandaşın bağırdığı görüldü.

Erdoğan’ın oy kullanmak için sıra beklediği anlarda sandık başında yaşanan gerginlik nedeniyle okulda bir anda sesler yükseldi.

Vatandaşın bağırması üzerine Erdoğan yanındaki AK Pati İstanbul İl Başkanı Osman Nur Kabaktepe ve Koruma Müdürü Muhsin Köse'ye dönerek "Ne oluyor" diye sorduğu görüldü. Koruma Müdürü Köse, hemen sesin geldiği yöne gitti. O anlar kameralara yansıdı...

Tartışmanın neden çıktığı anlaşılamazken seslerin kesilmesi üzerine Erdoğan oy kullanacağı sandığa doğru ilerledi.