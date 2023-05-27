Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay bay Kemal sen hukuk nedir bilmiyorsun. 40 milletvekilini yüzde 1 oyu olanlara verdin. Sen önce parlamento hukuku öğren" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçime saatler kala bugün Beykoz'da Halk Buluşması gerçekleştirdi. Mitingde yaptığı konuşmada, Kemal Kılıçdaroğlu'na "Sen hukuk nedir bilmiyorsun. 40 milletvekilini yüzde 1 oyu olanlara verdin. Sen önce parlamento hukuku öğren" diyen Erdoğan, Altılı Masa'da tek kaybedenin Kılıçdaroğlu ve seçmeni olduğunu ifade etti.

Erdoğan, "Toplam oyları yüzde 1'i bulmayan masa arkadaşları yaklaşık 40 milletvekilliğini cebe koyarak masadan kalktılar. Tüm hesabı da sürekli 'ben hesap uzmanıyım' diyen Kılıçdaroğlu'na ve CHP seçmenine ödettiler." dedi.

"Kılıçdaroğlu bizzat masadaki arkadaşları tarafından tezgaha getirilmiş, kandırılmış, tüm hesabı tek başına ödemekle yüz yüze bırakılmıştır" diyen Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun vekil koltuklarını kaptırmasını "Türk siyaseti tarihinin en büyük siyasi dolandırıcılık olayı" olarak niteledi.