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Düzce'de Romanlar davul zurna eşliğinde sandığa gitti

DÜZCE'de yaşayan Romanlar, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda oy kullanmaya davul zurna eşliğinde gitti.

Yöresel kıyafetleriyle ve kollarına taktıkları sepetlerle Düzce Romanlar Sosyal Kültür Dayanışma Derneği önünde toplanan Romanlar, davul zurna eşliğinde geldikleri Rıza Malatyalı Ortaokulu'nda kayıtlı oldukları sandıkta oy kullandı.

Sandık görevlisi kadınlara sepetlerinde getirdikleri güllerden veren dernek başkanı Sibel Gün Çabuk, seçimlerin "demokrasi bayramı" olduğunu söyledi.

Çabuk, Türkiye'de her renkten, her ırktan, her toplumdan insanın birlikte yaşadığını belirterek, "Bu seçim, Türkiye'mize hayırlı olsun. Bu bir bayramdır. Biz de Roman milleti olarak bayram denince biraz fazla coşkuya kapılıyoruz. Biz de dedik ki 'Seçime, sandığa davul zurna eşliğinde gidelim, çiçeklerle güllerle yöresel kıyafetlerimizle oynayarak gidelim.' dedik." diye konuştu.

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