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POLİTİKA

Tansu Çiller oyunu Sarıyer'de kullandı: Bugün herkes sustu...

Eski Başbakanlardan Tansu Çiller, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oyunu Sarıyer'de kullandı.

Sarıyer'deki Yeniköy İlköğretim Okulu'na gelen Çiller, oy kullanacağı 2336 numaralı sandığın yer aldığı sınıfta görevlilerle selamlaştıktan sonra zarfla birlikte oy pusulası ve mührünü alarak, kabine girdi.

Çiller, oyunu kullanmasının ardından yaptığı açıklamada, demokrasi şölenini idrak eder gibi sandıklara gidildiğini ifade etti.

Milletin bu duruşunun, demokrasi standardı çok yüksek ülkelerin de teveccühünü topladığını belirten Çiller, "Bunun için gerçekten milletimizi bir kez daha canıgönülden tebrik etmek istiyorum. Bugün herkes sustu, artık milletimiz konuşuyor. Milletimiz ne derse iyi diyecektir, güzel diyecektir. Tüm milletiz için herkes için kadını, erkeği, genci, yaşlısı, herkes için hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

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