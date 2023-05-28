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Demet Akbağ oyunu kullandı! Dikkat çeken diyalog, gergin anlar: "O kadar antipatiksiniz ki... Yazık"

Ünlü oyuncu Demet Akbağ, Beşiktaş Tevfik Fikret İlkokuluna gelerek oyunu kullandı. Oy kullanımı sonrası gazeteci ile tartışan bir kadın ile diyaloğa giren Akbağ, “Olayın benle ilgisi yok, hanımefendi kameraları görünce rahatsız oluyormuş” dedi. Akbağ'ın söz konusu kadına "O kadar antipatiksiniz ki... Yazık" dediği duyuldu.

Ünlü oyuncu Demet Akbağ, oyunu kullanmak için Beşiktaş Tevfik Fikret İlkokuluna geldi. Saat 11.00 sıralarında okula gelen Akbağ, 1063 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Oyunu kullanan ünlü oyuncu, sandık görevlilerine kolay gelsin dileklerinde bulundu. Akbağ'ın oy kullanım sonrasında gazeteci ile tartışan bir kadın ile diyaloğa girdiği görüldü.

"O kadar antipatiksiniz ki... yazık"

Akbağ'ın kadına "O kadar antipatiksiniz ki... Yazık" dediği duyulurken buna karşın kadının "Tamam, siz çok sempatiksiniz maşallah" dediği duyuldu. Bunun üzerine Akbağ, "Evet, çok şükür sizin gibi olmadım hiçbir zaman" şeklinde yanıt verdi.

"Benle ilgisi yok"

Sonrasında gazetecilere durumu anlatan Akbağ, “Yok ya. Olayın benle ilgisi yok. Sizleri sevmiyormuş hanımefendi. Hanımefendi sizleri, kameraları görünce rahatsız oluyormuş” dedi.

Ünlü oyuncu Akbağ, daha sonra okuldan ayrıldı. 

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