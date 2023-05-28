Toplu oy kullanmak isterken suçüstü yakalandı! CHP'li vekil o anların görüntüsünü paylaştı

HATAY'da 3 adet zarf ile oy kabinine girmeye çalışan bir kişi suçüstü yakalandı. CHP Milletvekili Servet Mullaoğlu, o anları kamerayla tespit etti. Sandık görevlilerinin sessiz kalmasına tepki gösteren Mullaoğlu, "Böyle bir şey olmaz arkadaşlar, günah. Hak yiyorsunuz." dedi.

Hatay'ın Altınözü ilçesindeki Toprakhisar İmam Hatip Ortaokulu'ndaki 1106 numaralı sandıkta 3 adet zarf ile toplu oy kullanılmasını CHP Hatay Milletvekili Avukat Servet Mullaoğlu önledi.

Olay karşısında sandık görevlilerinin duruma sessiz kalmasına tepki gösteren Mullaoğlu, “Neden olaya müdahale etmiyorsunuz? Böyle bir şey olur mu? Seçim Kanunu'na aykırı. Böyle bir şey olmaz arkadaşlar, günah. Hak yiyorsunuz.” dedi.