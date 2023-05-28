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Bursa'da korkunç kaza! ATV duvara çarptı! Baba öldü, oğlu yaralandı!

BURSA'da kontrolden çıkan arazi aracının duvara çarpması sonucu aynı aileden bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi 11 Eylül Bulvarı'nda seyreden Önder O'nun (49) kullandığı ATV, kontrolden çıkarak alt geçidin duvarına çarptı.

Sürücü ile arkasında bulunan oğlu Yavuz Tuğra O. (16), çarpmanın etkisiyle savrularak yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalelerinin ardından Önder O, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, oğlu ise Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Önder O, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Kaza, çevrede bulunan bir güvenlik kamerasınca görüntülendi.

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