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POLİTİKA

Seçimin ardından FETÖ firarisi Hakan Şükür, Erdoğan'a oy verenlere hakaret etti

FETÖ'cü Hakan Şükür, seçim sonuçlarının ardından yaptığı paylaşımla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy veren seçmenlere "koyun" demeye kalktı.

Türkiye, bir kez daha sandık başına giderek kaderini belirledi. Sandıktan çıkan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir kez daha Cumhurbaşkanı seçildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi kazanmasıyla birlikte muhalefetin yanı sıra terör örgütleri de hayal kırıklığına uğradı. Bu örgütlerin başında ise 15 Temmuz kanlı darbe girişimine imza atan FETÖ geldi.

Seçim sonuçlarını beğenmeyen FETÖ'cü hain Hakan Şükür, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferi sonrası çirkin bir paylaşıma imza attı. Şükür, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy veren seçmenlere 'koyun' göndermesi yaptı.

Şükür, paylaşımında, "Biz elimizden geleni yaptık ama siz bilirsiniz..!!" ifadelerine yer verdi.

Şükür'ün paylaşımına eklediği videoda, düştüğü alanda mahsur kalan koyunun bir kişi tarafından kurtarıldıktan bir süre sonra tekrar aynı alana düştüğü görülüyor.

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