BIST 4.773
DOLAR 20,08
EURO 21,54
ALTIN 1.255,04
YEREL

Kahramanmaraş'taki deprem felaketi! Yeni görüntüler çok ürkütücü

Kahramanmaraş merkezli depremlere ait bugüne kadar hiç yayınlanmamış güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sırasında yaşanan dehşet anları Hatay'ın Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Görüntüler aradan geçen aylar sonra geriye dönük yapılan incelemede fark edildi. Bugüne kadar hiç yayınlanmayan görüntülerde korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İsmail Saymaz'dan Kılıçdaroğlu'na: Ortada başarısızlık var
İsmail Saymaz'dan Kılıçdaroğlu'na: Ortada başarısızlık var
Kılıçdaroğlu'ndan seçim sonucu açıklaması! "Yürüyüşümüz sürüyor, buradayız"
Kılıçdaroğlu'ndan seçim sonucu açıklaması! "Yürüyüşümüz sürüyor, buradayız"
CHP'liler çok öfkeli: Bu gece istifa edeceksin piro!
CHP'liler çok öfkeli: Bu gece istifa edeceksin piro!
Murat Ağrıel'in Halk TV'de yaptığı yorum olay oldu: Erdoğan’ın oy oranı Türkiye’nin genelini kapsamıyor"
Murat Ağrıel'in Halk TV'de yaptığı yorum olay oldu: Erdoğan’ın oy oranı Türkiye’nin genelini kapsamıyor"
CHP Genel Merkezi'ndeki ekranlarda CHP verileri yok!
CHP Genel Merkezi'ndeki ekranlarda CHP verileri yok!
CHP'nin veri sistemi yine bekleneni veremedi
CHP'nin veri sistemi yine bekleneni veremedi
Meral Akşener'de görevlilere çağrı: "Son ana kadar sanıklarda kalın"
Meral Akşener'de görevlilere çağrı: "Son ana kadar sanıklarda kalın"
Üç farklı kimlikle oy kullanmaya çalışırken yakalandı! Savunması pes dedirtti...
Üç farklı kimlikle oy kullanmaya çalışırken yakalandı! Savunması pes dedirtti...
Toplu oy kullanmak isterken suçüstü yakalandı! CHP'li vekil o anların görüntüsünü paylaştı
Toplu oy kullanmak isterken suçüstü yakalandı! CHP'li vekil o anların görüntüsünü paylaştı
Burdur’da motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza araç kamerasına yansıdı
Burdur’da motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza araç kamerasına yansıdı
Çin’in ilk yerli yolcu uçağı uçuşunu gerçekleştirdi
Çin’in ilk yerli yolcu uçağı uçuşunu gerçekleştirdi
Hatay'da oy kullanılan okulda fare çıktı! Çığlıklar ve kahkahalar birbirine karıştı!
Hatay'da oy kullanılan okulda fare çıktı! Çığlıklar ve kahkahalar birbirine karıştı!