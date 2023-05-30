Ersan Şen canlı yayında çileden çıktı İsmail Saymaz'a demediğini bırakmadı! 'Hala Kılıçdaroğlu güzellemesi yapıyorsun'

Sözcü TV'de Serap Belovacıklı’nın moderatörlüğündeki Sokağın Sözü programında seçim sonuçları tartışılırken Prof. Dr. Ersan Şen çileden çıktı. İsmail Saymaz'a yüklenen Ersan Şen, "Meclis'i kaybetmişsin, Cumhurbaşkanlığını kaybetmişsin.. Ne anlatıyorsun sen! Kılıçdaroğlu güzellemesi yaparak ne yapıyorsun İsmail? Kaybetmiş. Bitmiş. Ne anlatıyorsun" diye çıkıştı. Ersan Şen, programın sunucusu Serap Belovacıklı'ya da demediğini bırakmadı.

Sözcü TV'de canlı yayın sırasında ortam fena gerildi. Serap Belovacıklı’nın moderatörlüğündeki Sokağın Sözü programında İsmail Saymaz ve Prof. Dr. Ersan Şen seçim sonuçlarını değerlendirirken, programa Ersan Şen'in sözleri damga vurdu. Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin istifasını isteyen Ersan Şen, İsmail Saymaz'a yüklendi. Sunucu Belovacıklı araya girince Ersan Şen'in hışmına uğramaktan kurtulamadı.

Erdoğan'ı ömür boyu cumhurbaşkanı ilan etsin

Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi gerektiğini belirten Şen, "İstifa etmiyorum, yola devam edeceğim diyor. Bence çivi çaksın, Anayasa'ya değişiklik teklifi versin, desin ki 'Sayın Erdoğan ömür boyu ölene kadar Cumhurbaşkanı'dır desin. Kurtulalım! Böyle bir şey yok ya!" dedi.

Kılıçdaroğlu güzellemesi yaparak ne yapıyorsun İsmail?!

"Böyle bir başarısızlık var ortada, kayıp var. İsmail Saymaz diyor ki 'yok o kadar değil, bu kadar' falan.. Ne değildir ya.. Meclis'i kaybetmişsin, Cumhurbaşkanlığını kaybetmişsin.. Ne anlatıyorsun sen!" diyen Şen, İsmail Saymaz'a "Kılıçdaroğlu güzellemesi yaparak ne yapıyorsun İsmail? Kaybetmiş. Bitmiş. Ne anlatıyorsun" diye çıkıştı.

İşte bunlar kaybettirdi İsmail! Milleti uyutuyorsun!

Kılıçdaroğlu'nun "YPG terör örgütünü ben bilmem" sözlerini hatırlatan Ersan Şen, "Ne demek bu ya? Dalga mı geçiyorsun sen milletle. İşte bunlar kaybettirdi İsmail. Bu dersi almazsak. Bu dersi çıkarmazsak, aynı şekilde devam edersek bu milleti uyutursun. Artık uyanın." ifadelerini kullandı.

Serap Belovacıklı araya girmek isteyince...

Moderatör Serap Belovacıklı, "Hocam ne sorarsam Kılıçdaroğlu istifa etmeli diyorsunuz" diye kendisini uyarması üzerine Ersan Şen iyice çileden çıktı ve "Ne konuşacağım ya! Ekrem İmamoğlu'nun 5 sene sonra gireceği seçimi mi konuşacağım. Bugünün konusu bu." dedi.

"Burası Kılıçdaroğlu'nu savunma yeri mi ya"

"Burası Kılıçdaroğlu'nu savunma yeri mi ya! Ben dinliyorum. Söz hakkı bana gelince kesiyorsun beni. Oraya 15 dk. söz sırası veriyorsun, bana gelince kesiyorsun.

"Tarafsız yayın yap, yapmıyorsan kapat programı"

"Çünkü, niye: ben senin işine gelenleri söylemiyorum. Rahatsız oluyorsun. Tarafsız yayın yap yapmıyorsan kapat programı. Sağırlar birbirini ağırlar."