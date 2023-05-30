Ümit Özdağ'dan dikkat çeken değerlendirme! "Seçim sonucuna saygım yok"

Bir televizyon programına konuk olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Seçim sonucuna politik olarak saygım yok. Çünkü yanlış bir tercih kullanıldı." dedi. Özdağ, Cumhur İttifakı seçmeninin Türkiye'yi iç savaşa sürükleyecek şekilde oy kullandığını söyledi.

Halk TV'de İsmail Küçükkaya İle Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ oldu.

Sığınmacılar hakkında konuşan Özdağ, "Sığınmacı tehlikesini herkes görüyor. Cumhur İttifakı'na oy veren seçmen hariç" dedi ve ekledi: "Seçimin sonucuna hukuken tabi saygım var ama politik olarak saygım yok, olmayacak. Çünkü yanlış bir tercih kullanıldı.

Cumhur İttifakı'nın seçmeni, ülkesinin işgal edilmesi, kaynakların soyulması ve Türkiye'nin iç savaşa sürüklenmesi sonucunu doğuracak şekilde oy kullandı"