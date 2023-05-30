Seçim kutlamalarındaki sarıklı şalvarlı dansı olay olmuştu! "Kur'an'a göre uygun değil, bir an nefsimize uyduk"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikinci tur seçimlerini kazanması sonrası İstanbul Güngören'de kutlamalara katılan sarıklı ve cübbeli bir vatandaş, çıktığı aracın üzerine uzun süre dans etti. O görüntülerin sosyal medyayı salladı. O vatandaş yaptığı açıklamada “Ben zaten neşeli bir adamım. Zafer sevinciyle rehavete kapıldık, nefsimize uyduk. Bu hatayı yaptık, Allah biziz affetsin” dedi.

28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Seçimini kazanması yurt genelinde kutlandı. Seçim sonuçlarının açıklanmaya başladığı ilk andan itibaren İstanbul'un birçok noktasında bir araya gelen vatandaşlar sevinç gösterisinde bulundu. Güngören'de toplanan AK Partililer ise çeşitli müzikler eşliğinde, davul zurna çalarak seçim sonuçlarını kutladı.

Kalabalığın arasındaki bir aracın üzerine çıkan sarıklı ve cübbeli vatandaşın dansı dikkat çekti. Uzun süre dans eden AK Partili vatandaşın görüntüsü, sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi. Gündem olan görüntülerle ilgili açıklama yapan vatandaş yaptığının Kur'an'a uygun bir davranış olmadığını belirtip, "Allah bizi affetsin" dedi. İşte o vatandaşın açıklaması...

Normalde olmayacak hareketler dinimizde!

"O akşam bir zafer, bir mutluluk yaşadık, o rehavete kapıldık nefsimize uyduk bu hareketi yaptık. Normalde olmayacak hareketler dinimizde. Biz böyle bir adam değiliz. Böyle hareketlerde hiçbir zaman bulunmadık, nefsimize uyduk. Zafer kazandık kardeşim, Hak’la batılın mücadelesiydi bu. Onlar bize saldırdı, biz sustuk sustuk, bir an nefsimiz coştu bu hataya düştük. Biz bunun hata olduğunu zaten biliyoruz.

Sarığın da cübbelinin de sakalın da hakkını biliriz

"Biz böyle insanlar değiliz, beni bilen bilir. Ben Güngören'de bir ciğerciyim. Ben zaten neşeli bir adamım. Zafer sevinciyle rehavete kapıldık, nefsimize uyduk, bir hal oldu oynadık. Hakkınızı helal edin. Sarığın da cübbenin de şalvarın da sakalın da hakkını bilen adamlarız. Bu hatayı yaptık, Allah biziz affetsin."