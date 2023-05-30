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İstanbul'da trafikte 'ters yön' kavgası! Sürücüler birbirine gidi: Demir sopalı kavga kamerada!

İSTANBUL Ataşehir'de hafif ticari araç sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında ters yol verme tartışması yaşandı. Çıkan kavgada sürücülerden biri aracından aldığı demir sopayla diğer sürücüye saldırdı, çevredekiler ise panik yaşadı. Kavga anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Ataşehir’de İnönü Mahallesi'nde 28 Mayıs Pazar günü sabah saatlerinde yaşandı. Hafif ticari araç sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında ters yönden gelme iddiasıyla yol verme tartışması yaşandı. Araçlarından inen sürücüler iddiaya göre birbirlerine küfür ve hakaret edince tartışma kavgaya dönüştü.

Sürücülerden biri aracın bagajından aldığı demir sopa ile diğer sürücüye vurmaya başladı. Çevredekiler araya girerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Elindeki demir sopayı tekrar bagaja koyan sürücü otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan kavga olay yerinde bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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