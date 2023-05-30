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Üsküdar'da kaçak yapı yıkımında arbede! İBB imar müdürü hastanelik oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler Üsküdar'daki bir kaçak yapının yıkımını gerçekleştirmek isterken saldırıya uğradı. Mekan sahipleri tarafından darbedilen İBB İmar Şube Müdürü Ramazan Gülten yüzünden yaralandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, Üsküdar Meydanı'nın bütünlüğünü bozan kaçak yapıların yıkımına ilişkin çalışmalara devam ediyor. İBB, Üsküdar sahilindeki bir kaçak yapıyı yıkmak için harekete geçti. Yıkım sırasında İBB ekibi, saldırıya uğradı. Alanda çıkan arbedede İBB İmar Müdürü Gülten, darbedildi.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gökçe, saldırının ardından yaptığı açıklamada, "Bunu asla kabul etmiyoruz! Sadece resmi görevini yapmak için orada bulunan sevgili çalışma arkadaşım İBB İmar Müdürü Ramazan Gülten, kanuna aykırı kaçak yapılaşmanın sahipleri tarafından darp edildi! Bu medeniyet dışı hareket ve öfkenin karşısında tüm kamusal ve yasal haklarımız ile durup, sürecin bizzat takipçisi olacağız. Geçmiş olsun Ramazan" dedi. 

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