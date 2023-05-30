BIST 4.923
DOLAR 20,39
EURO 22,03
ALTIN 1.286,15
DÜNYA

Japonya'yı dev hortum vurdu! Tüyler ürperten görüntü amatör kamerada!

JAPONYA'da meydana gelen hortum nedeniyle tarım arazilerinde maddi hasar oluştu, uçak seferlerinde de aksamalar yaşandı.

Japonya'da volkanları, doğal kaplıcaları ve kayak alanlarıyla bilinen Hokkaido eyaletine bağlı Tokachi bölgesinde bulunan Obihiro şehrini hortum vurdu.

Yerel saatle 15.38 sıralarında Obihiro Havalimanı'nın yaklaşık 3 kilometre kuzeyinde görülen ve amatör kameralar tarafından da kaydedilen hortum nedeniyle Obihiro Havalimanı'nda yapılması planlanan bazı uçuşlarda kısa süreli gecikmeler yaşanırken, bölgedeki tarım arazilerinde de maddi hasar meydana geldi.

Bölgedeki yapılarda zarar tespit edilmezken, can kaybı ya da yaralanma bildirilmedi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Telefon dolandırıcılarının tuzağına düşen kadın para dolu poşeti böyle verdi
Telefon dolandırıcılarının tuzağına düşen kadın para dolu poşeti böyle verdi
Seçim kutlamalarındaki sarıklı şalvarlı dansı olay olmuştu! "Kur'an'a göre uygun değil, bir an nefsimize uyduk"
Seçim kutlamalarındaki sarıklı şalvarlı dansı olay olmuştu! "Kur'an'a göre uygun değil, bir an nefsimize uyduk"
İstanbul'da trafikte 'ters yön' kavgası! Sürücüler birbirine gidi: Demir sopalı kavga kamerada!
İstanbul'da trafikte 'ters yön' kavgası! Sürücüler birbirine gidi: Demir sopalı kavga kamerada!
Ümit Özdağ'dan dikkat çeken değerlendirme! "Seçim sonucuna saygım yok"
Ümit Özdağ'dan dikkat çeken değerlendirme! "Seçim sonucuna saygım yok"
Tekirdağ'da iğrenç taciz kamerada
Tekirdağ'da iğrenç taciz kamerada
Merve Dizdar gözyaşlarına boğuldu! Alice Müzikali’nde duygusal anlar
Merve Dizdar gözyaşlarına boğuldu! Alice Müzikali’nde duygusal anlar
AK Partili diye ekmek satmadı, genç çocuğa hakaret etti! "İtlere ekmek satmıyoruz"
AK Partili diye ekmek satmadı, genç çocuğa hakaret etti! "İtlere ekmek satmıyoruz"
Fatih Portakal Kılıçdaroğlu ve Akşener'e isyan etti! "Yenildiniz, seçimi kaybettiniz istifa edin..."
Fatih Portakal Kılıçdaroğlu ve Akşener'e isyan etti! "Yenildiniz, seçimi kaybettiniz istifa edin..."
Ersan Şen canlı yayında çileden çıktı İsmail Saymaz'a demediğini bırakmadı! 'Hala Kılıçdaroğlu güzellemesi yapıyorsun'
Ersan Şen canlı yayında çileden çıktı İsmail Saymaz'a demediğini bırakmadı! 'Hala Kılıçdaroğlu güzellemesi yapıyorsun'
Bakan Nebati ile yolcular arasında 'rötar' tartışması: AK Parti kazandı, hazmedin kardeşim
Bakan Nebati ile yolcular arasında 'rötar' tartışması: AK Parti kazandı, hazmedin kardeşim
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın acı günü! Anneannesi Sultan Yaylalı son yolculuğuna uğurlandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın acı günü! Anneannesi Sultan Yaylalı son yolculuğuna uğurlandı
Seçim sonrası kutlama yapan AK Partilileri görüce hüngür hüngür ağladı!
Seçim sonrası kutlama yapan AK Partilileri görüce hüngür hüngür ağladı!