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MEDYA

Cüneyt Özdemir muhalefete isyan etti: 'Git Kemal'e oy ver yoksa Erdoğan gelecek' devri bitti

Cüneyt Özdemir, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçim sonuçlarını değerlendirdi. "Git ona ver git buna ver" dönemenin bittiğini söyleyen Özdemir, "Biz kimseyi koltuk sahibi yapmak için burada değiliz. Kimsenin emir eri askeri değiliz. Muhalefette böyle bir hava var" dedi.

Gazeteci Cüneyt Özdemir, Youtube kanalında seçim sonuçlarını değerlendirdi.

Muhalefetin seçim döneminde Erdoğan ile korkutup oy isteme politikasını eleştiren Özdemir, "Seçmeni önce ikna etmeniz lazım. Bakın bu dönem bitmiştir. Ama bu stratejik seçim ama bu son seçim. Bu zırvalar da bitmiştir artık." dedi.

"Erdoğan'a karşı kazanacak da benim hayatımda ne değişecek" diye soran Özdemir, "Politikası ne? Hayata bakışı ne? Ekonomik krizden nasıl çıkaracak? Bana bunu anlatsın ki gidip oy vereyim. Yoksa 'Erdoğan kaldı gitti' meselesini oylamak istemiyorum. Bitti artık bu hikaye." ifadelerini kullandı. 

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