Jahrein 'CHP’nin kaymak tabakası' deyip paylaştı kendini duvardan duvara vuracaksın kardeşim

Sosyal medya fenomeni Jahrein, Twitter hesabından CHP Kıbrıs temsilcisi Mustafa Yürük'ün diyetisyen eşinin seçimin ertesi günü yaptığı paylaşımlarına yer verdi. Jahrein, "Sen kendini duvardan duvara vuracaksın kardeşim ama bunlar bu şaşalı hayatlarına devam edip seçimi hazmetmen için sana diyet listesi önerecekler. Soda da vereyim mi?" diye yazdı.

Seçim sonuçlarının ardından CHP'li parti yöneticilerine ilişkin eleştiriler birbiri ardına gelmeye devam ediyor.

Gerçek ismi Ahmet Sonuç olan Jahrein, sosyal medya hesabından CHP Kıbrıs Temsilcisi Mustafa Yürük'ün diyetisyen eşinin seçimden sonraki keyifli anlarını paylaştı.

"Her türlü baskıya göğüs gerdik"

Seçim sonrası "Her türlü baskıya göğüs gererek bir kez daha başardık" açıklamasıyla tepkileri üzerine çeken Yürük'ün eşinin paylaşımları, CHP'deki tartışmaları alevlendirecek görünüyor.

"Sana diyet listesi önerecekler"

Yürük'ün eşinin ınstagram'dan paylaştığı 2 görüntüye yer veren Jahrein, CHP seçmenlerine ve parti teşkilatlarına böyle seslendi:

"Sana ne dedim genç kardeşim? Sen “hayatım bitti 5 yıl daha mı Akp?” diye kafanı duvarlara vururken CHP’nin kaymak tabakası hayatına aynı şekilde devam ediyor. Storyler CHP Kıbrıs temsilcisi @myurukcu

’nun eşinden. Seçimin ertesi günü hem de. Günaydın storysinde duvardaki gömlekse KK adalet yürüyüşünden imzalı bir gömlek. Böyle forma gibi duvara asmışlar. Yürükçü, Kuşadası Belediyesi’nden geçinmesiyle ünlüdür. Chp içinde kime sorsan söyler. Sen kendini duvardan duvara vuracaksın kardeşim ama bunlar bu şaşalı hayatlarına devam edip seçimi hazmetmen için sana diyet listesi önerecekler. Soda da vereyim mi?"