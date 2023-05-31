Bakan Nebati’den yolculuk yaptığı uçakta yaşanan tartışmaya ilişkin açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yolculuk yaptığı uçakta yaşanan tartışmayla ilgili, “Uçaktaki yerimi aldığım esnada, bir CHP milletvekilinin provokatif yönlendirmesi sebebiyle millet iradesini içine sindirememiş bir grubun sözlü sataşmasına maruz kaldım. Gecikmenin sebebi hava muhalefeti olmasına rağmen sanki benden kaynaklanıyormuş gibi bir algı oluşturmaya çalışarak, olmadık suçlamalarda bulundular” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, sosyal medya hesabından 29 Mayıs’ta kendisinin de bulunduğu Ankara-İstanbul seferini yapan uçakta yaşananlarla ilgili kamuoyuna yansıyan görüntülere ilişkin açıklama yaptı.

Olayın kamuoyuna çarpıtılarak yansıtıldığını belirten Nebati, uçağın kalkış saatinde yaşanan gecikmenin kendisiyle ilgisi olmadığını ifade etti.

Nebati, uçakta yaşanan rötarın hava muhalefetinden kaynaklandığını vurgulayarak, “Kaldı ki ben uçakta yerimi aldıktan sonra bazı diğer yolcuların da binişlerini gerçekleştirmeye devam ettikleri kaydedilen görüntülerden açıkça anlaşılmaktadır” ifadelerini kullandı.

"CHP milletvekilinin provokatif yönlendirmesi"

Bakan Nebati, olaya dair şunları söyledi:

“Uçaktaki yerimi aldığım esnada, bir CHP milletvekilinin provokatif yönlendirmesi sebebiyle millet iradesini içine sindirememiş bir grubun sözlü sataşmasına maruz kaldım. Gecikmenin sebebi hava muhalefeti olmasına rağmen sanki benden kaynaklanıyormuş gibi bir algı oluşturmaya çalışarak, olmadık suçlamalarda bulundular. Bunun üzerine bu şahıslara yaşanan rötarın sebebini ve milletimizin demokratik tercihlerini artık kabullenmeleri gerektiğini açık ve net bir şekilde hatırlattım. Bu hatırlatmayı da sadece bu birkaç şahsa yönelik yaptım.”

Olayla ilgili yapılan çarpıtmaları milletin takdirine bıraktığını dile getiren Nebati, “Bu malum çevreleri, yalanlar üzerine asla siyaset inşa edilemeyeceği gerçeğini artık kabullenmeye davet ediyorum” dedi.