BIST 4.887
DOLAR 20,71
EURO 22,19
ALTIN 1.312,28
GALATASARAY

Ümit Özat'tan Mauro Icardi'ye cevap: "Kaptanlık yaptığım Fenerbahçe'ye denk gelseydin..."

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Ümit Özat'ın "Icardi ligde 20 gole ulaşsın saçlarımı sarı-kırmızıya boyarım" iddiası sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Ümit Özat ise yıldız futbolcuya "Büyük golcüsün ama benim oynadığım dönemdeki Fenerbahçe'ye denk gelseydin ne şampiyon olurdun ne de bu kadar rahat gol atardın" diyerek cevap verdi.

Galatasaray'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Mauro Icardi, Ümit Özat'ın "Icardi ligde 20 gol atsın saçlarımı sarı-kırmızıya boyatırım" iddiası sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Icardi paylaşımında "Ümit Özat sözünün arkasında duran bir adam olduğunu ve sözünü tutacağını umuyorum. Bütün taraftarımız ve ben seni sarı kırmızı saçla görmeyi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ümit Özat ise Icardi'nin Ankaragücü'ne 2 gol atıp ligde 21 gole ulaşmasının ardından "Söz önemlidir." paylaşımında bulunmuştu.

Ümit Özat'tan Icardi'ye cevap 

Ümit Özat, sosyal medyadan Arjantinli golcüye yanıt verdi. Eski Fenerbahçeli oyuncu, "Büyük golcüsün ama benim oynadığım dönemdeki Fenerbahçe'ye denk gelseydin ne şampiyon olurdun ne de bu kadar rahat gol atardın. Büyük futbolcusun ama en büyük değilsin. Seni gece yayınıma bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Jahrein 'CHP’nin kaymak tabakası' deyip paylaştı kendini duvardan duvara vuracaksın kardeşim
Jahrein 'CHP’nin kaymak tabakası' deyip paylaştı kendini duvardan duvara vuracaksın kardeşim
"Reis" diye bağıran çocuğa hakaret etmişti! O fırıncı hakkında flaş gelişme...2w4
"Reis" diye bağıran çocuğa hakaret etmişti! O fırıncı hakkında flaş gelişme...2w4
Rusya'da petrol tesisine İHA saldırısı! Görüntüler yayınlandı, patlama anı kamerada!
Rusya'da petrol tesisine İHA saldırısı! Görüntüler yayınlandı, patlama anı kamerada!
Çekici rampasına çıkan metrelerce uçtu! Sürücü ağır yaralandı!
Çekici rampasına çıkan metrelerce uçtu! Sürücü ağır yaralandı!
Bakan Nebati’den yolculuk yaptığı uçakta yaşanan tartışmaya ilişkin açıklama
Bakan Nebati’den yolculuk yaptığı uçakta yaşanan tartışmaya ilişkin açıklama
İzmir’de kız öğrenciler birbirine girdi, meydan ringe döndü
İzmir’de kız öğrenciler birbirine girdi, meydan ringe döndü
Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı: Karşı şeride uçtu, kamyona ok gibi saplandı!
Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı: Karşı şeride uçtu, kamyona ok gibi saplandı!
İnanılmaz olay...Şampiyonluk kutlayanların üzerine aracını sürdü: 2 yaralı
İnanılmaz olay...Şampiyonluk kutlayanların üzerine aracını sürdü: 2 yaralı
Gaziantep'te korkunç kaza! Alev topuna dönen araçta feci şekilde hayatını kaybetti
Gaziantep'te korkunç kaza! Alev topuna dönen araçta feci şekilde hayatını kaybetti
Atatürk mezarından çıkıp aday olsa Kemal Kılıçdaroğlu kazanır! Cüneyt Özdemir'den bomba sözler
Atatürk mezarından çıkıp aday olsa Kemal Kılıçdaroğlu kazanır! Cüneyt Özdemir'den bomba sözler
Galatasaraylı futbolcular, Okan Buruk'un basın toplantısını bastı
Galatasaraylı futbolcular, Okan Buruk'un basın toplantısını bastı
Ünal Turan, Ferrari ile kaza yaptı: 14 milyon liralık araç pert oldu
Ünal Turan, Ferrari ile kaza yaptı: 14 milyon liralık araç pert oldu