Ümit Özat'tan Mauro Icardi'ye cevap: "Kaptanlık yaptığım Fenerbahçe'ye denk gelseydin..."

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Ümit Özat'ın "Icardi ligde 20 gole ulaşsın saçlarımı sarı-kırmızıya boyarım" iddiası sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Ümit Özat ise yıldız futbolcuya "Büyük golcüsün ama benim oynadığım dönemdeki Fenerbahçe'ye denk gelseydin ne şampiyon olurdun ne de bu kadar rahat gol atardın" diyerek cevap verdi.

Galatasaray'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Mauro Icardi, Ümit Özat'ın "Icardi ligde 20 gol atsın saçlarımı sarı-kırmızıya boyatırım" iddiası sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Icardi paylaşımında "Ümit Özat sözünün arkasında duran bir adam olduğunu ve sözünü tutacağını umuyorum. Bütün taraftarımız ve ben seni sarı kırmızı saçla görmeyi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ümit Özat ise Icardi'nin Ankaragücü'ne 2 gol atıp ligde 21 gole ulaşmasının ardından "Söz önemlidir." paylaşımında bulunmuştu.

Ümit Özat'tan Icardi'ye cevap

Ümit Özat, sosyal medyadan Arjantinli golcüye yanıt verdi. Eski Fenerbahçeli oyuncu, "Büyük golcüsün ama benim oynadığım dönemdeki Fenerbahçe'ye denk gelseydin ne şampiyon olurdun ne de bu kadar rahat gol atardın. Büyük futbolcusun ama en büyük değilsin. Seni gece yayınıma bekliyorum" ifadelerini kullandı.