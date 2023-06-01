Nereye el atsa silah çıktı! Cephanelik gibi adam seçim zaferini böyle kutladı

TRABZON Akçaabat'ta 28 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesini kutlayan bir kişinin paylaştığı video olay oldu. Evinin balkonunda belinde elini nereye atsa yeni bir silah çıkaran adam, dakikalarca havaya ateş etti.

Trabzon Akçaabat ilçesinde yaşayan bir kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferinin ardından evinin balkona çıkıp Erdoğan şarkıları söyleyerek belinden art arda çıkardığı 4 ayrı silahla havaya defalarca ateş açtı. O anların görüntülerini de sosyal medya hesabından paylaştı.

Belinde nereye el asta yeni bir silah çıkaran Trabzon'lu AK Parti seçmeninin paylaşımına tepki yağdı. Emekli amiral Türker Ertürk, “Bu amcanın silahlarının ruhsatı var mı?” diye sordu.