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İstanbul'da trafikte makas atan sürücüye 6 bin 323 lira ceza!

İSTANBUL'da BAKIRKÖY sahil yolunda makas atarak trafikte tehlikeli hareketler sergileyen ve bu anları da sosyal medyada paylaşan sürücüye 6 bin 323 lira cezai işlem uygulandı.

Olay, 23 Mayıs tarihinde Bakırköy Sahil Kennedy Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki araç sürücüsü aşırı hızla makas atarak trafikte tehlikeli hareketler sergileyerek o anları da sosyal medya hesaplarından paylaştı. Yaşanılan trafik ihlalini sosyal medyada paylaşan sürücüler için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri çalışma başlattı. Plaka üzerinden kimlik tespiti yapan Polis ekipleri, bir araç sürücüsün S.S. isimli şahıs olduğunu tespit etti.

Ekipler, S.S. isimli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Çalışmaların devamında polis ekipleri, “Aksine bir işaret bulunmadıkça şerit ihlali yapmak, makas atmak” suçundan 4 bin 64 lira, “Film cam” suçundan 951 lira, “Yakın takip” suçundan 436 lira, “Yönetmelikte belirtilen diğer hususlara uymama” suçundan ise 438 lira olmak üzere toplam da 6 bin 323 lira ceza yazdı. Öte yandan S.S. isimli sürücüye “Trafik Güvenliğini tehlikeye sokmak” suçundan adli işlem uygulandı.

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