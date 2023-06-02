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'Yoldan çekil' kavgası! Aracını yayanın üzerine sürdü 3 kişi yaralandı görüntüler kamerada

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da bir sürücüyle "yoldan çekil" tartışmasına giren yaya, aracın camını taşla kırdı. Bunun üzerine sürücü, aracını yaya ile birlikte kavgayı ayırmaya gelen kişilerin üzerine sürdü. Olayda 3 kişi yaralanırken, kavga cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Saadetdere Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde seyir halindeki otomobil sürücüsü, yolda yürüyen bir şahıstan kenara çekilmesini istedi. İkili arasında tartışma çıkarken sinirler gerildi. Sürücüye sinirlenen yaya, eline aldığı taş ile aracın ön camını kırdı.

Bunun üzerine gürültüyü duyan esnaf kavgaya müdahale etmek için olay yerine geldi. Tartıştığı yayanın üzerine aracını süren sürücü, kavgayı ayırmaya gelen esnafın da aralarında bulunduğu 3 kişiye çarptı.

Olayda 3 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü emniyet güçleri tarafından gözaltına alınırken yaralanan 3 yaralı yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşanan o kavga anları ise çevredeki bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Konu ile ilgili konuşan esnaf Öner Ekşi, "Bundan tahminen 1-2 saat önce aşağıdan sesler geldi. Baktık komşularımız kavga ediyor. Müdahale etmek amacıyla gittik. Genç bir arkadaş üstlerine sürdü. Benim ayağım altında kaldı. Yaşlı bir ağabey de altında kaldı. Daha sonra polis ve ambulans geldi. Sürücü kavga ettiği kişinin üzerine sürünce, kavgayı ayırmaya çalışırken arada biz kaldık. Yaralı benim kucağımdaydı ve durumu iyiydi. Şuuru açıktı. Ambulans alıp götürdü. İnşallah durumu iyidir. Emniyet güçleri aracı da sürücüyü de aldı. Kısa bir sürede müdahalesini yaptı" dedi.

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