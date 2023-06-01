Cübbeli Ahmet Hoca erkek tokalaşmasına dikkat çekti! Olay sözler: "Cinsel meyil olabilir, şüphelendin çek elini"

Kamuoyunda ‘Cübbeli Ahmet’ olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, iki erkeğin tokalaşmasında cinsel meyil olma ihtimaline karşı hareket edilmesini söyledi. Ünlü, “Baktın şüphelendin çok aşırı bir samimiyet oldu yani, 10 sevap eksik oldu deyip çek yani” dedi.

Ahmet Mahmut Ünlü, tokalaşmanın İslam dini içerisinde sevap olarak kabul edilse de dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Ünlü’nün kendi Youtube kanalında yayımladığı videosunda, iki erkekten birisinin ‘cinsel çekim’ duyma şüphesi varsa elin çekilmesi gerektiğini söyledi. Ünlü şunlar dile getirdi:

“Bir sınıf da var musafaha ederler. Yani musafaha derken tokalaşma, şimdiki tabirle. Ama tehlike var. Çünkü neden? Belki bir adam karşı taraftaki bir adama cinsel meyil duyar onunla da musafaha bahanesiyle bu camide de olabilir, tekkede de olabilir, Mekke’de de olabilir. İnsan olan her yerde her şey olabilir Musafaha yapar elini de bırakmaz falan.. Tamam sünnette vardır, o bırakmadan sen bırakma diye. Ama baktın şüphelendin çok aşırı bir samimiyet oldu yani, 10 sevap eksik oldu deyip çek yani”