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Şükredeceklerine kavga ettiler

Aydın’ın Nazilli ilçesinde iki aracın çarpıştığı feci kazada araçlardan biri devrilirken, diğeri hurdaya döndü. Kimsenin burnunun bile kanamadığı kazada sürücü ve yakınları şükredeceklerine kavga ettiler. Adeta ringe dönen sokak kavgasında polis ekipleri ve gazeteciler, tarafları ayırmakta güçlük çekti.

Kaza, Nazilli’de 1701 sokak ile 1706 sokağın kesiştiği kavşakta meydana geldi. Kavşak üzerinde otomobil ile çarpışan cip devrilirken, diğer araç hurdaya döndü. Çevredekilerin kazayı görüp ihbar etmesi üzerine bölgeye trafik polisleri sevk edildi. Kazada kimsenin burnu bile kanamazken, bir anda sinirlerin gerildiği olay yerinde iki grup birbirine saldırmaya başladı. Yumrukların havada uçuştuğu kavgada olay yerinde çalışma yapan trafik polisleri ve haber için bölgede olan gazeteciler, öfkeli tarafları yatıştırmakta güçlük çekti.
Kaza ve sonrasında yaşanan kavga ile ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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