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MEDYA

Fatih Portakal’dan Kılıçdaroğlu’na: Arkanızdan gitmem artık

Sözcü TV Ana Haber spikeri Fatih Portakal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na sert sözlerle yüklendi.

Kılıçdaroğlu’nun istifa etmesi gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu’nu suçu MYK üyelerinin üzerine atmakla nitelendiren Portakal canlı yayında şunları söyledi:

Sizin o koltukta oturmamanız gerekiyor

“Kemal Kılıçdaroğlu bahanelere sığınıyor.  Kılıçdaroğlu Fikret Bilâ’ya konuştu. ‘Yalan söylediler, sahte video yaptılar, ithal seçmen, dezenformasyon’ var dedi. Bunlar bitti Kemal Bey. Bu sonucu değiştiremezsiniz. Sizin söyledikleriniz ben her gün tekrar ediyorum. Bahane üretmemeniz gerekiyor. Sizin o koltukta oturmamanız gerekiyor. O koltukta oturursanız bu seçmeni tekrar ayağa kaldıramazsınız.”

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